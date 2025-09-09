Ciutat Solidaria: Coravis

L'associació Coravis neix fruit d'una història molt bonica, la d'una familia que, amb l'objectiu de cuidar la seva mare a la que van haver d'ingressar a una residència, acaben formant una gran família amb la resta de residents a base de repartir felicitat i, en definitiva, fer passar una bona estona a persones que acostumen a patir soledat no desitjada. Aques és el punt de partida de Coravis, una entitat que es dedica a acompanyar i dignificar la vida de les persones grans que estan ingressades en residències, amb especial atenció a les que pateixen problemes cognitius greus o d'altres problemes de salut. Ho fan a través de sessions en les que prima la cura i l'assistència i també on prima, sobretot, l'entreteniment i la voluntat de fer que aquestes persones disfrutin de la vida.
A 'La Ciutat' hem conegut Coravis a través de la seva cofundadora, la Cristina Planas, que ens ha explicat els projectes amb els que compten, ens ha explicat de primera mà la realitat que envolta les persones que estan ingressades en residències i on ha aprofitat per fer una crida al voluntariat per participar en iniciatives tan enriquidores com la seva.