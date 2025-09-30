CIUTAT SOLIDARIA

Ciutat Solidaria: Abrazo Cultural

A la secció 'Ciutat Solidaria' donem veu a associacions, fundacions o entitats amb finalitats soldiaries i coneixem el seu origen i la tasca que proten a terme. És una secció en col·Laboració amb el Consorci Zona Franca de Barcelona.

Gerard Sanz

Catalunya |

L'entitat Abrazo Cultural té els seus origens l'any 2014 al Brasil, tot i que tres anys més tard, el 2017, va obrir la seva seu a Barcelona. És una entitat que promou la interculturalitat a través de cursos d'àmbits molt variats. El seu gran programa és el dels cursos d'idiomes, però també hi pots aprendre de cuina, ball o música, entre d'altres. Els cursos els imparteixen professores i professors de diferents parts del món formats prèviament amb la finalitat d'acostar cultures. A banda dels cursos de formació, que poden fer les persones que ho desitgin o ho necessitin (tant gent autòctona com també estrangera), compten amb programes de formació en interculturalitat. Ens ha explicat el seu dia a dia i els seus cursos la seva fundadora, Elena Lopes.

