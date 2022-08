Noticias Mediodía Illes Balears 30/08/2022

La regidora de turismo de Cort, Elena Navarro, reconoce que la propuesta de nómadas digitales en PLaya de Palma no se explicó con detalle a sus socios de gobierno, por lo que rectifica y no financiará con el ITS el plan. Continúan las huelgas en varias aerolíneas de bajo coste que hoy vuelven a dejar retrasos en el Aeropuerto de Palma y dos vuelos cancelados. La Guardia Civil desmantela una importante organización criminal internacional que ha permitido intervenir la mayor cantidad de cocaína rosa aprehendida en España. Fallece el joven de 16 años que ayer sufrió un accidente de moto en Formentera. Baleares es la comunidad que registra el mayor aumento de ventas del comercio minorista. Formentera presenta los actos para conmemorar el 200 aniversario de su ayuntamiento.