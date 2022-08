Noticias Mediodía Illes Balears 26/08/2022

Gran parte de Baleares se encuentra en estos momentos en alerta naranja por fuertes precipitaciones y tormentas, que ya dejan en Ibiza 20 litros por metro cuadrado en Santa Eulària des Riu. El frente se espera que atraviese la isla y entre en Mallorca a última hora de la tarde o en la madrugada. La Presidenta del Govern insiste que las obras de mejora en el Aeropuerto de palma no van a implicar un aumento de vuelos. El SAMU cuenta con un nuevo avión medicalizado, que permitirá mejorar los traslados entre islas de los pacientes. Continúan las huelgas en las principales aerolíneas de bajo coste, y el domingo se sumará Iberia Express. Gent per Formentera lamenta que el Govern no vaya a reducir las frecuencias marítimas entre las Pitiusas.