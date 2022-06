Noticias Mediodía Illes Balears 20/06/2022

Día de análisis en clave local por los resultados en las elecciones andaluzas. El PP confía en que este resultado se pueda replicar en las islas, Ciudadanos no cree que sean extrapolables y el PSOE reconoce que no es el resultado esperado. También en política, el alcalde de Andratx, Antoni Mir, se enfrentará a una moción de censura que han presentado PP, Proposta per les Illes y Ciudadanos.

En tribunales, se ha celebrado la quinta jornada del juicio por el caso Cursach.

En sucesos, se investiga el hallazgo de un cadáver en el Parc de Ses Estacions de Palma y un norteamericano de 82 años se encuentra en estado crítico tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en las cuevas del Drac de Porto Cristo.