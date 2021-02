Noticias Mediodía Illes Balears 11/02/2021

La patronal hostelera pitiusa no emprenderá acciones legales ante el cierre de bares y restaurantes, pero sí asesorarán a los socios que quieran hacerlo. Baleares ha notificado en la última jornada seis nuevos fallecidos por coronavirus y 98 nuevos contagios. Este jueves se celebra el "Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia", por ello, numerosas las instituciones de las islas que han organizado actos virtuales para conmemorar este día y despertar las inquietudes científicas de los más jóvenes. El Comité de Centro del Aeropuerto de Menorca ha registrado oficialmente ante Aena y Enaire la convocatoria de huelga para el 2021, que constará de 33 días y se iniciará el próximo 31 de marzo. Proposta per les Illes Balears, Més per Mallorca y Més per Menorca quieren llevar al Tribunal Constitucional los presupuestos generales del estado por incumplir el Régimen Especial de Baleares.