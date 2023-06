Más de uno Illes Balears. Noticias 13:50 21/06/2023

La sesión de investidura de Marga Prohens se celebrará la semana del 3 de julio, una semana después de lo previsto. El vicepresidente primero del Parlament, el diputado del PP Mauricio Rovira, no ha confirmado la fecha, pero sí ha reconocido que la semana que viene no dará tiempo a celebrar el pleno para la investidura de Prohens. Mercedes Garrido, consellera de presidencia e igualdad en funciones, critica que el PP esté negando la violencia machista, tras salir a la luz las declaraciones del nuevo presidente del parlament, Gabriel Le Senne, sobre feminismo, el sexo y contra los colectivos LGTBI .Potenciar la limpieza de la ciudad de Ibiza y derogar la ordenanza de consumo de alcohol son algunos de los retos que se marca el nuevo Alcalde de Vila, Rafa Triguero, que hoy ha pasado por los micrófonos de Onda Cero Ibiza y Formentera. En tribunales, declara como investigado el ex Alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, por el caso Puertos. La Guardia Civil investiga el incendio que ha calcinado una nave de alquiler de vehículos en Formentera. En Menorca, los establecimientos de alimentación de Ciutadella disparan las ventas, con motivo de las fiestas de Sant Joan. Repasamos la constitución de los ayuntamientos de Inca, Felanitx y nuevos nombramientos en Palma. En cuanto al tiempo, Mallorca de nuevo tiene activada la alerta amarilla por altas temperaturas, el día que damos la bienvenida al verano.