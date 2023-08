Más de uno Illes Balears. Noticias 13:50 16/08/2023

La Juez envía a prisión a los seis turistas, de origen francés y suizo, por agredir sexualmente a una joven británica de 18 años en un hotel de Magaluf en la madrugada del lunes. No es el único caso que se ha producido en las últimas horas en las islas. Una mujer ha denunciado haber sufrido una agresión sexual este domingo en s’Illot, en Manacor, durante las fiestas municipales. Pasa a disposición judicial

el trabajador del Ibanat, de 61 años, que habría provocado siete incendios en zonas agrícolas y forestales de Selva y Caimari, en Mallorca. Una patera con 16 personas, entre ellos dos menores de 4 y 5 años, ha sido interceptada en Formentera. El PSOE ya ha formalizado la candidatura de Francina Armengol, para presidir el Congreso de los Diputados. El BNG, el Bloque Nacionalista Gallego, ya ha avanzado que votará a favor de la mallorquina, que sin embargo necesita los votos de Junts per Cat para presidir la cámara baja. El sector inmobiliario reconoce que Baleares no ha dado pie con bola en los últimos 15 años para resolver el problema de acceso a la vivienda. La asociación ABINI, integrada por algunas de las mayores agencias inmobiliarias de ámbito internacional de las islas, ha criticado en ONDA CERO que las políticas de vivienda no hayan sido eficaces y que la administración no haya hecho más que aumentar el intervencionismo. El 77% de los fondos Europeos destinados a varios proyectos del IMAS, no podrán ejecutarse, según denuncia el Consell de Mallorca, que señala al anterior equipo de gobierno por su "pésima gestión".