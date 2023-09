Más de uno Illes Balears. Noticias 12/09/2023

La presidenta del Govern, Marga Prohens, no ha especificado si eliminará el requisito de catalán para el ejercicio de la función pública, más allá del sector sanitario. El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, sostiene que la Oficina Anticorrupción es un organismo prescindible al que acusa de actuar bajo las órdenes del PSIB. El Consell de Mallorca ha conmemorado la entrega de privilegios del reino de Mallorca con la ausencia de los consellers del PSIB, Més per Mallorca y Proposta per les Illes. La Guardia Civil desarrolla un operativo antidroga en diferentes puntos de la isla de Ibiza. Un hombre de 78 años ha fallecido en la playa de Cala Anguila, en Manacor. El Ayuntamiento de Palma no construirá una residencia para estudiantes de la UIB en los solares de la antigua prisión. La Academia de la gastronomía de Ibiza y Formentera entrega sus premios en la Pitiusa del sur para reconocer a todos aquellos que colaboran para convertir a Formentera en una referente gastronómico.