El Compango celebra 30 años de música y amistad desde Luarca

El evento, organizado por la propia charanga con la colaboración del Ayuntamiento de Valdés, incluirá actuaciones en directo, pasacalles y una corderada popular con 200 raciones.

El cartel musical lo encabezan las charangas Picante (Gijón), El Felechu (Corvera), Pepe El Chelo (Candás), Ceda El Paso (Avilés) y, como anfitriona, El Compango (Luarca). También participarán como invitados especiales The Goodmen, la orquesta Banda Gaudí y Sentenciados, en una jornada que promete música, humor y ambiente festivo por las calles de la villa.

Con una plantilla estable de entre 15 y 18 músicos, El Compango mantiene su actividad principalmente en Asturias, aunque en sus tres décadas de historia ha actuado también en Galicia, Cantabria, Madrid y Castilla-La Mancha. Su seña de identidad es el directo, y su presencia es habitual en fiestas como Rosario, Carnaval y San Timoteo, donde “tocar en casa es una auténtica gozada”.

Fernando Irusta y Adrián Rodríguez, el tocar en casa es una gozada. | Onda Cero Luarca

Adrián Rodríguez y Fernando Irusta, integrantes veteranos de la formación, reconocen que mantener viva una charanga en un entorno rural con poca juventud no es fácil, pero sí muy gratificante. “El directo es nuestra seña de identidad, lo que vendemos. Tocamos por amor a la música y a las amistades que se crean”, afirman.

La agrupación se nutre de músicos formados en La Lira, cantera musical de Luarca, y agradece el respaldo del Ayuntamiento, así como la colaboración de establecimientos como el Bar Mar Chica y el de Otur, la Policía Local y personas como Cipriano Fernández, que han contribuido a hacer posible esta celebración.

Aunque actualmente todos los componentes son hombres, El Compango ha manifestado su voluntad de abrirse a la incorporación de mujeres, reafirmando su carácter inclusivo y comunitario.