Hacia una movilidad "personalizada"

Alberto Cerillero, director de estudios, licitaciones e innovación de ALSA, nos explica que desde 2023 trabajan en un proyecto de innovación social en la que el cliente es el centro. Cada uno tiene sus necesidades y sus circunstancias, pero la compañía ha identificado 10 grandes tipos de desplazamientos en Asturias con el objetivo de adaptar cada producto a las necesidades detectadas.

Esa movilidad del futuro ya está dando sus frutos en Asturias, que, asegura Alberto, es ejemplo para el resto de España por su apuesta por la tarjeta ConeCTA o la apuesta por la intermodalidad. Pero desde Alsa creen que el futuro pasa por la "personalización". Ofrecer lo que se busca allí donde se busca.

Alsa ha presentado además un "panel de movilidad". Se trata de una herramienta que hace un estudio del mercado de la movilidad en Asturias y al que se han adherido más de 3.000 personas hasta ahora. Desde el centro de innovación se trabaja además en avances en seguridad, nuevos combustibles, vehículos autónomos o ergonomía.

En el proyecto colaboran otras entidades públicas y privadas del Principado como la Universidad de Oviedo, la Fundación Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación (CTIC), la empresa Vectio, dedicada a servicios de consultoría de movilidad, el centro de investigación TRANSyT de la Universidad Politécnica de Madrid, y la empresa IZO que ofrece servicios de consultoría y tecnología en experiencia de clientes. En el proyecto colabora también la Fundación ECODES Ecología y Desarrollo. El proyecto #TúNosMueves, del Centro de Innovación de Alsa está cofinanciado por la Agencia Sekuens (Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación del Principado de Asturias), a través de su convocatoria de ayudas a la creación de centros de I+D+I de grandes empresas en la región.