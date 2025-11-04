Asesinada una mujer en Zaragoza a manos de su pareja

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor del asesinato de su pareja, una mujer de 49 años a consecuencia de las heridas ocasionadas por un arma blanca. El suceso ha tenido lugar e torno a las 8:00 de la mañana de este martes 4 de noviembre en la calle Privilegio de la Unión de Zaragoza.

El delegado del Gobierno de Aragón, Fernando Beltrán, ha confirmado que la Policía Nacional ha recibido la llamada de varios vecinos que estaban escuchando una pelea en el domicilio que compartía la víctima, de nombre Eugenia, y su pareja en el barrio de San José. Al presentarse loa gentes, el hombre ha impedido su entrada, por lo que han tenido que entrar a la fuerza y se han encontrado con el cuerpo de la mujer con varias cuchilladas. A pesar de las labores de reanimación, no han podido salvar la vida de Eugenia.

El presunto agresor ha sido detenido por la Policía Nacional y la Policía judicial se ha hecho cargo de la investigación. Hasta el domicilio se ha trasladado la Hermandad de la Sangre de Cristo a la espera del levantamiento del cadáver para ser trasladado al Instituto de Medicina Legal de Aragón.

El delegado del Gobierno también ha confirmado que ni la víctima ni el agresor estaban en el sistema Viogén y no consta que tengan hijos en común.

Reacciones

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, han mostrado sus condolencias en la red social X y se ha convocado para hoy un minuto de silencio al mediodía, en la puerta del edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, y mañana miércoles, 5 de noviembre, en la puerta del Ayuntamiento de Zaragoza.