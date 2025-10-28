El pediatra Carlos Ruiz Cosano asegura que la vacunación contra la gripe en niños es "fundamental" y "debería ser obligatoria"

LEER MÁS El pediatra Ruíz Cosano explica los primeros auxilios a un bebé en caso de atragantamiento

El pediatra Carlos Ruiz Cosano ha defendido la importancia de vacunar a los niños contra la gripe durante una entrevista en Onda Cero, tras el inicio de la campaña de vacunación en Granada el pasado 6 de octubre dirigida a menores de 5 años. "Las vacunaciones no son obligatorias. Deberían serlo, pero no lo son", ha explicado el especialista, quien ha señalado tres motivos fundamentales para vacunar a los menores: "Cuando los niños tienen gripe la pasan de forma diferente, la enfermedad puede pasar desapercibida incluso"y pueden contagiar a personas vulnerables.

El segundo motivo, según Ruiz Cosano, es que constituye "una cuestión de salud pública" que reduce complicaciones y mortalidad. Como tercer argumento ha destacado que entre los niños existe "una gran cantidad de población de riesgo" como cardiópatas, diabéticos o pacientes con nefropatías, para quienes "es obligada la vacunación desde el punto de vista sanitario". El pediatra granadino ha valorado positivamente que Andalucía sea "una comunidad autónoma muy pro-vacuna" y ha abordado los avances en diagnósticos rápidos que utiliza en su consulta. "Disponemos de test de diagnóstico rápido no solamente frente a la gripe, sino también COVID, metaneumovirus, adenovirus y los virus respiratorios más frecuentes", ha detallado.

Carlos Ruiz Cosano, pediatra | Onda Cero Granada

Estos test ofrecen resultados en "10-15 minutos" y son "muy fiables", permitiendo determinar si una infección es vírica. "Si un niño con 39 de fiebre tiene gripe, ya sé que ese catarro es de origen vírico y no tengo que poner antibióticos", ha explicado, subrayando que esto ayuda a "evitar el mal uso del antibiótico".

Ruiz Cosano ha concluido desmintiendo la creencia de que la vacuna contra la gripe es menos eficaz que otras, e insistiendo en que "hay que cumplir con las normas de salud pública" independientemente de si se trabaja en sanidad pública o privada. "Todos somos personas públicas, tenemos que hacer las cosas lo mejor posible", ha sentenciado.