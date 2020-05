José Luis Rebordinos: "Yo no defiendo un festival online que programe primicias"

El director del Festival de San Sebastián reflexiona en Kinótico sobre 'We Are One' y avanza cómo va la preparación de la edición número 68 de Donosti

El director del Festival de San Sebastián, uno de los certámenes que han contribuido a la programación de 'We Are One: A Global Film Festival', pasa por los micrófonos de Kinótico para analizar el certamen. José Luis Rebordinos realiza una defensa cerrada de las premieres en salas de cine, sobre todo en el contexto de los grandes festivales, pero no descarta que el futuro nos lleve al estreno simultáneo con las plataformas: "Estoy seguro de que el futuro es que las películas se estrenen a la vez en las salas y online, pero para que eso llegue tiene que haber un proceso, no puede ser de forma desorganizada".