Sanedrín: ¿Pone el Real Madrid coartadas a sus tropiezos?

La falta de gol del Real Madrid opina Enrique Ortego, es el factor determinante en estos tropiezos. Benzemá es el encargado de generar gol y ocasiones por lo que el equipo que ya con él sufre en esa faceta, sin él lo hace mucho más: "El pegamento del Real Madrid es Benzema, es un jugador insustituible en el equipo, es el valor diferencial.El Real Madrid es un equipo irregular, no tiene continuidad en el juego y no tiene continuidad en el gol"

Manolo Cobo opina que Zidane ha equivocado el planteamiento en el inicio de la segunda parte en el que ha cambiado el sistema con tres centrales retrasando a Casemiro: "Creo que ha sido un error bajar a Casemiro como tercer central porque dejas descosido el centro del campo"

Santi Segurola cree que las coartadas que se pone a los tropiezos del Real Madrid no ayuda al equipo porque la Real Sociedad también ha tenido bajas y nadie ha dicho nada: "Últimamente el entorno del Real Madrid pone muchas excusas y paños calientes a os tropiezos. En un equipo limitado pero sigue teniendo a siete, ocho jugadores titulares en las mejores selecciones del mundo. "El Real Madrid hoy no ha estado a la altura. Había que ganar el partido para no desengancharse"