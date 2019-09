Simeone: "Los árbitros están para hacerse respetar"

TÉCNICO DEL ATLÉTICO DE MADRID

Durante la rueda de prensa después del derbi madrileño, Simeone evita hablar de su protesta en durante el partido del insulto de Sergio Ramos al linier, "las cosas que quedan en el campo son del campo y están los árbitros para hacerse respetar", declara, aunque recuerda que no cree que sea más fácil sancionar al Atleti que a otro equipos, son los árbitros los que nos ponen los límites de lo permitido o no". Asimismo, apunta "Joao es muy importante para nosotros, tenemos que llevarle a poco; lo cambié cuando entendí que ya no nos podía dar más". Sobre Thomas, afirma que "está dando mucho, nos da mucha velocidad a nuestro juego".