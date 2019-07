Sergio Scariolo: "Marc Gasol tendrá que asumir un liderazgo importante y está preparado para ello"

SU CELEBRACIÓN DEL ANILLO: Reconoce que "fuimos a Las Vegas y perdí 300 dólares jugando al Black-Jack".

LISTA DE CONVOCADOS: Para Scariolo está no ha sido una "lista sencilla", ya que "hemos tenido que esperar hasta la última parte para decidir los jugadores que iban a ocuparla".

LOS AUSENTES: "Son muchos años y he recibido muchas noticias como éstas de los ausentes. Es normal que no estar contento cuando un jugador te dice que no puede venir. Pero al final al día siguiente te centras en los que están y no hay que darles más vueltas".

PAU GASOL: "Es un caso extraordinario y único y nadie se puede sentir menospreciado cuando se pone a Pau como un ejemplo histórico de compromiso, ya que ha estado en la Selección desde niño". Aunque deja claro que "no ha sido para compararle con nadie".

IBAKA: De la ausencia de Ibaka, con el que ha compartido vestuario en Toronto, dice que "siempre había manifestado ilusión e interés por estar"

MIROTIC: Sobre el fichaje de Mirotic por el FC Barcelona dice que "no me sorprende porque el Barça es un gran equipo y le va a dar un buen contrato y buen rol. Además, que tiene intereses familiares en esa ciudad"

CHACHO RODRÍGUEZ: Le he sentido un poco cansado y con mucha incertidumbre sobre su futuro". Cree que su cansancio "es más físico que mental".

MARC GASOL: Considera que "va a tener que asumir un liderazgo importante" y cree que "está muy preparado para ello". Aunque cree que "podrá compartirlo con gente como Ricky y Llull". También, bromea sus celebraciones y se muestra esperanzado en que "siga haciéndolo muchos años".