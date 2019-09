Scariolo: "He hablado con todos los jugadores que estuvieron en las ventanas de clasificación"

ENTREVISTA EN EL TRANSISTOR

El técnico Sergio Scariolo nos ha atendido en nuestro Transistor especial donde nos ha contado cómo ha sido la celebración de campeón del mundo. Asegura que "he dormido unas horitas desde la mañana del partido". Y reconoce que "me ha sorprendido el reconocimiento de la gente en Madrid, todas las calles estaban llenas". Sobre el papel de la Selección en China comenta que "nunca estuvimos pendientes de los comentarios que llegaban, nos aportan nada". Y por último ha tenido un recuerdo para los jugadores que clasificaron a la Selección durante los meses anteriores: "he hablado con todos porque nos mandaron mensajes. Sabía que iban a tener su medalla de oro por parte de la Federación".