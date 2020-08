Ricky Rubio: "Firmaría verme entrenando para las olimpiadas con la selección y con Pau"

Ricky Rubio quiere vivir el momento, no sabe si habrá Juegos Olímpicos, pero espera que se celebren y que pueda jugar con Pau Gasol. Habla de sus opciones con los Phoenix Suns de cara a los playoff, de como se vive en la burbuja que ha montado la NBA y del coronavirus. "A veces nos creemos que el humano puede con todo”.

El base español de los Phoenix Suns, Ricky Rubio está a punto de terminar la temporada regular y tras una racha que hacía siete años que el equipo no tenía, tienen opciones de jugar los playoff. Han ganado siete de siete, y aunque no dependen solo de ellos, podrían lograr la machada. “Si nos lo dicen antes de empezar, claro que lo hubiéramos firmado”. Sobre las opciones de ganar a Dallas, “ellos están en playoff y nos podemos beneficiar”.

Ricky Rubio nos habla de cómo se vive en la Burbuja que ha creado la NBA. “Aquí en la burbuja lo han montado muy bien, hay una bolera, puedes hasta pescar....yo no he hecho nada de eso, prefiero quedarme en la habitación". Comenta en positivo que “lo bueno de la burbuja es que no viajamos y eso nos perite descansar

En cuanto al coronavirus, "Es hora de ayudar, de arrimar el hombro y para eso está nuestra Fundación. Queremos ayudar ahora que lo necesita tanta gente". "A veces nos creemos que el humano puede con todo. La naturaleza es sabia y debemos respetarla". "Espero que sea un toque de atención para muchos".