Pepe Castro, tras la Supercopa de Europa: "Me voy muy orgulloso, hemos jugado de tú a tú al Bayern"

El presidente del Sevilla ha hablado en El Transistor sobre la final de la Supercopa de Europa, que ha perdido el equipo hispalense en la prórroga: "Me voy enfadado porque hemos tenido un título muy cerca, pero tremendamente orgulloso del equipo".

"Me voy enfadado, hemos tenido un título muy cerca", ha dicho Pepe Castro en El Transistor, donde ha dicho que el Sevilla ha jugado "de tú a tú" al Bayern de Múnich: "También me voy orgulloso por el equipo, puede ser de las finales más bonitas que he visto de la Supercopa".

Pepe Castro también ha reconocido que En-Nesyri ha tenido las mejores ocasiones del partido: "Le he dado un abrazo en el vestuario, estaba con lágrimas en los ojos porque sabe que en sus botas hemos tenido el título. Pero el fútbol es así y hay que seguir, también ha sido mérito del portero, que lo ha hecho magnífico".