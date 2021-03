Míchel: "El Real Madrid es favorito siempre, hasta en los peores momentos ha ganado Champions"

Tras el pinchazo de la Selección ante Grecia. Míchel cree que hay que tener paciencia:"Aún parece que no está muy definida la columna vertebral de la selección pero es cierto que vienen chavales jóvenes, titulares ya en sus equipos, que me dan mucha confianza de cara al futuro". Al equipo le perjudica opina Míchel que la base de la selección no sea la misma que la de ningún club: "Muchas de las alineaciones de la selección tienen muchos jugadores que juegan fuera de la Liga. Los tres grandes clubes que lideran la liga tienen pocos jugadores españoles".

Ofertas para entrenar

Un Míchel que tiene ganas de volver a los banquillos, ha habido opciones pero no se han terminado dando: "Tengo la maleta preparada para volver cuando me salga algo. Estoy esperando porque desde junio hasta aquí he tenido tres oportunidades de entrenar aquí en España, al final no se concretaron".

"El 95% de los entrenadores se tienen que buscar la vida. Esto es como la Fórmula 1, si todos los pilotos llevasen el mismo coche se vería quién es el mejor. Soy muy de entrenadores como Mendilíbar, como Escribá o como Bordalás", confiesa Míchel.

En el debate de moda lo tiene claro: "Soy muy de Haaland, me gusta Mbappé pero soy más de Haaland".

Favoritos a Champions y Liga

Y sobre los candidatos a ganar la Champions y La Liga se moja: "El Real Madrid es favorito siempre hasta cuando peor estaba la cosa gana la Champions. En la Liga asegura que no tiene nada claro que el Atlético haya bajado el nivel y cree que la ventaja de cuatro puntos "es más que interesante". El Barça considera que atraviesa un buen momento pero tiene altibajos como en la eliminatoria con el PSG"