Martínez-Almeida: "Quiero que el Atlético gane la Liga, pero como no puede, que sea el Madrid"

José Luis Martínez-Almeida atiende a José Ramón de la Morena en El Transistor para hablar de su experiencia como alcalde y de lo que espera sobre la celebración en la capital si el Real Madrid gana LaLiga. "Agradezco el gesto del Madrid pidiendo que no se vaya".

El alcalde de Madrid ha contado en El Transistor cómo lleva la alcaldía de la capital y si ha cambiado sus costumbres: "El cargo tiene unos horarios extenuantes y mucha presión, pero uno ya lo sabe cuando se mete en estas cosas".

Además, Martínez-Almeida ha dicho que prefiere que el Real Madrid gane LaLiga: "Quiero que la gane el Atleti, pero como no se puede, que la gane el Madrid". Sobre la posible celebración, ha comentado que espera que no se produzca ninguna aglomeración: "Me quita el sueño que la gente salga a celebrarlo".

Por ello, agradece el comunicado del Real Madrid pidiendo a sus aficionados que no salgan a festejar el título: "Agradezco el gesto del Real Madrid al pedir a sus aficionados que no salgan".