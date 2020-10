Koeman: "No se si hemos tenido VAR esta noche"

tras la victoria del getafe

Tras la victoria del Getafe (1-0) frente al Barcelona en el Coliseum, el entrenador del Barça, Ronald Koeman, analiza qué es lo que les ha fallado. Además, explica qué es lo que le ha dicho a Bordalás después del partido "le he dicho que Nyom me ha desmostrado falta de respeto. Me ha dicho dos, tres veces cosas muy feas que no voy a repetir".