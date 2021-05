Joselu asegura que no ve los partidos de los demás equipos "para no calentarse la cabeza"

Joselu, delantero del Alavés analiza El transistor con Aitor Gómez el final de La Liga y habla de su partido frente al Granada, en el que si vencen, firmarán su permanencia en Primera División.

"Hemos vuelto como nunca"

Joselu considera que a pesar de la crisis que ha sufrido el equipo este año, han "vuelto como nunca" y explica que "hay veces que las cosas no salen" y no se sabe si es culpa del entrenador o de los jugadores.

Asimismo, el jugador del Alavés confiesa que no mira los partidos de los demás equipos, porque "no le gusta perder ni a las canicas". Entonces, se pregunta por qué motivo va "a calentarse la cabeza en ver un partido que aunque gane, seguirán dependiendo" de ellos mismos.

Joselu, sobre las encuestas: "La experiencia te hace no darles importancia"

Además, Joselu reconoce que para enfrentarse a la final "tienes que estar psicológicamente muy bien preparado" y revela que no hacía caso a las encuestas que auguraban que bajarían a Segunda, "la experiencia te hace no darle importancia". "Me gusta apoyarme en mi familia, cuando tienes un día malo quienes están siempre son ellos y cuando tienes un día bueno, también están ellos.