José Luis Martínez-Almeida: "He visto el partido con muchos nervios, no sé si lo he disfrutado"

LEER MÁS El Atlético de Madrid, campeón de LaLiga

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez- Almeida, ha reconocido en El Transistor, que ha visto el partido del Atlético de Madrid contra el Valladolid con muchos nervios y que "no sabe si lo ha disfrutado".

"Cuando ha marcado el Valladolid he puesto el móvil en modo avión"

Por otro lado, el alcalde ha comentado que "como alcalde hoy iba a ganar de todas formas pero también he ganado como aficionado". Además, ha confesado que "cuando ha marcado el Valladolid he puesto el móvil en modo avión y he empezado a hacer zapping".

También ha contado que ha visto el partido solo porque "estas cosas es mejor verlas en soledad, por el estado de nervios con el que lo vivo. Lo quitaba, lo ponía...".

Sobre el fallecimiento de un menor al sacar el cuerpo por la ventanilla del coche para ondear una bandera del Atlético de Madrid y golpearse la cabeza contra un muro en un aparcamiento, el alcalde ha lamentado este suceso y ha transmitido sus condolencias y pésame a la familia de este chico de 14 años.