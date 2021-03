En el Transistor

Fran Escribá: "No es cosa del Getafe ni del Elche, es algo que debemos mejorar en el fútbol, hay mucha simulación"

El entrenador del Elche, Fran Escribá, nos habla en El Transistor del encuentro que se ha celebrado entre su equipo y el Getafe y que ha terminado con cruce de declaraciones. "Nunca he tenido polémicas con nadie y no quiero tenerla con ninguno de mis compañeros, no tengo nada contra el Getafe, he hablado de algo que me molesta en el fútbol, la simulación".