El cantante Miguel Ríos felicita en El Transistor al entrenador del Granada por la clasificación ante el Nápoles

El entrenador del Granada, Diego Martínez, analiza el pase del Granada en la Europa League ante el Nápoles tras caer dos goles a uno en el estadio Diego Armando Maradona: "Este equipo ha demostrado que tiene alma y mucho espíritu competitivo", dice el técnico.

Y Josér Ramón de la Morena ha querido darle una sorpresa. Al otro lado del teléfono estaba el cantante Miguel Ríos, seguidor del equipo, muy feliz por la clasificación: "Felicidades, sois auténticos héroes, qué tensión, no sé quién ha terminado más cansado hoy, si Montoro o yo". Además reconoce la labor que está haciendo el técnico: "Es increíble cómo has caído en Granada y la simbiosis que has conseguido con la ciudad. Destaca la conexión que han tenido con la gente y se muestra muy agradecido con el entrenador. En este sentido Diego Martínez confiesa lo que le ha dicho a sus jugadores, "esto es el triunfo de la humildad. Hoy si toda Europa va con algún equipo es con nosotros"

Remata Miguel, "Habéis hecho un partido serio y acojonante". Es el esforzado triunfo de los modestos porque no ha habido ni un solo regalo.