El Sevilla sigue al alza con un triunfo importante con dos goles al final

El equipo de Julen Lopetegui mereció el triunfo, pero necesitó esperar hasta el minuto 85 para ponerse por delante en el marcador de forma definitiva. El triunfo de los andaluces estropeó el debut de Eduardo Coudet como nuevo entrenador del Celta, después del gran arranque de los gallegos, que llegaron a comprometer al vigente campeón de la Europa League y tuvieron ocasiones para ponerse por delante. Sin embargo, eso fue cosa del conjunto de Nervión, que a los cinco minutos ya ganaba con un gol de Jules Koundé al aprovechar un rechace provocado por Diego Carlos tras un cabezazo.

El Celta no se amilanó y respondió acto seguido tras un fallo estripitoso de Vaclík, que no pudo atrapar un centro de Hugo Mallo y Aspas apareció con el don de la oportunidad para empatar el envite. Ahí fue cuando creció el cuadro olívico después de que -nuevamente Iago Aspas- apurase la línea de fondo para sacar un centro que desvió el meta sevillista y Nolito, un ex de los andaluces, la empujó a gol para satisfacción del cuadro celeste.

La primera parte había sido magnífica para sus intereses hasta que En-Nesyri hizo bueno un centro pasado de Jesús Navas en el tiempo de prolongación. El ariete marroquí, que venía de marcar con su selección, sigue creciendo y dio un paso al frente con ese tanto que supuso el 2-2.

Sin embargo, toda la efervescencia generada por el ex del Málaga y Leganés se apagó en la segunda mitad, también por el poso que impuso el equipo vigués al choque. Joan Jordán tuvo la más clara con una falta en la que estuvo a punto de disfrazarse de Cristiano Ronaldo.

No fue a balón parado, pero sí poco después del asedio local en el tramo final. Rakitic cedió un balón franco a Escudero cuyo disparo se coló en la portería después de ser desviado por Tapia. El tanto hizo justicia a la apuesta de los locales, que cerraron el triunfo un minuto después con un gol de Munir a la contra, también de manera defectuosa tras rozar en Murillo.