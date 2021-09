López Nieto, presidente del Unicaja: "El objetivo es que el club vuelva a estar donde le corresponde"

El excolegiado Antonio López Nieto, que se estrenará este domingo en el partido ante Obradorio como nuevo presidente del Unicaja de Málaga, explica en Radioestadio que su notoriedad a nivel mediático ha sido en el fútbol pero ha estado más tiempo siendo socio del Unicaja que del Málaga.

"He visto baloncesto siempre. Soy un hombre de deporte. Cuando dejé el arbitraje tuve la oportunidad de trabajar en la gestión deportiva tanto del Ayuntamiento como en la Diputación. He tenido una sintonía con todo lo que conlleva el deporte más allá de los terrenos de juego y creo que tenía ese bagaje. Cuando me lo ofrecieron me ilusionaba mucho el proyecto", cuenta.

Además, asegura que su objetivo es que el club vuelva a estar donde le corresponde en puestos de playoff y Europa. "El equipo lleva muchos años en la ACB pero en posiciones que no se correspondían con el presupuesto", cuenta.

López Nieto asegura en que nunca va a hacer una declaración en contra de los árbitros y señala que hay muy buenos colegiados en España como Mateu, Hernández Hernández y que no podría elegir al mejor.