Jorge Valdano: "El fútbol está fuera de la realidad. Cuando ocurre algo tan importante como el coronavirus, desparece"

Jorge Valdanos nos cuenta cómo esta viviendo este confinamiento por el coronavirus, y lo lleva mejor que otras personas. “ Los días se me hacen incluso cortos . Nos pasamos diciendo que cuando tengamos tiempo haré esto lo otro. No tenemos libertad pero sí tiempo”. Cree que en crisis como estas se demuestra que " el fútbol está fuera de la realidad ", y por eso desparece con el coronavirus, aunque es cierto que la falta de partidos “es aburrido”.

Jorge Valdanos afirma estar aprovechando el confinamiento para hacer cosas que no podría realizar en otro momento. "Cada uno debe encontrar su propio equilibrio". Nos cuenta que "yo tengo mis rutinas". "Los días se me hacen incluso cortos. Nos pasamos diciendo que cuando tengamos tiempo haré esto lo otro. No tenemos libertad pero sí tiempo”. Cuenta que "me he llevado siempre bien con la soledad. Ahora además es un ejercicio de responsabilidad. Nunca cuidarnos ha sido tan importante para los demás".

Ha visto algún partido antiguo, y le sorprende que “antes solo se tocaba para adelante, nunca para atrás. En el fútbol antiguo solo se miraba para adelante”. Cree que en cierta manera “el fútbol es algo que esta fuera de la realidad. Cuando ocurre algo tan importante, desparece”. Sin embargo “se hace muy aburrido”. Cree que el coronavirus "hace ver que las economías en el fútbol no son tan sólidas". Sin poner la mano en el fuego, "el récord de Neymar por su fichaje dudo que se vaya a superar".

Respecto al coronavirus. "nos va a quedar una sensación de vulnerabilidad. Nadie nos asegura que estamos libre de otras cuestiones como estas".