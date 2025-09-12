¿Usas el teléfono móvil en el servicio? ¿Eso te hace estar más tiempo del necesario?

Cada martes a partir de las 16h llega el divulgador científico Luis Quevedo con su sección ‘Por fin te enteras’.
En los comienzos hay quién es supersticioso, quién busca amuletos o confía, incluso, en todo tipo de teorías que marcan el futuro guiado por los astros. Aquí, de momento, somos más racionales y ponemos la vista en la ciencia.
¿Recuerdan aquello de que el mundo es del color del cristal con el que se mira? Pues ahora vamos a ver el mundo teñido por unos ojos científicos. Los de un divulgador, escritor, director audiovisual, Luis Quevedo, que ha viajado por todo el mundo impulsando la cultura científica y que cada martes, estará con nosotros para dejarnos conocer aquello que no se puede negar.
Hoy hablamos sobre el tiempo recomendado por la ciencia para estar en el servicio... mirando el móvil.