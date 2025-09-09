esa lengua

Judith González: "Hay tildes muy rebeldes, de esas que mucha razón de ser no tienen, que no deberían existir, pero que ahí están"

Judith González, nuestra filóloga de cabecera, une la filología al día a día

Qué importantes son las palabras, las expresiones que utilizamos y la forma que tenemos de decirlas. Todo influye en la conversación. Hay veces que no hacemos un buen uso de ellas o que no sabemos de dónde vienen y la relevancia que tienen. Es algo que nuestros oyentes del fin de semana han aprendido durante estos años gracias a nuestra filóloga, Judith González. Bueno, filóloga, escritora, docente, investigadora. Es la persona que nos ha enseñado a decir las cosas bien, a no cometer errores ortográficos o nos ha explicado el origen del lenguaje. Ahora, no ha querido perderse esta nueva aventura, y se ha propuesto acompañarnos cada semana para que no nos desviemos y aprendamos a cuidar esa lengua…

Cada martes a partir de las 16:30h la filóloga Judith González nos responde las dudas con respecto al español. Además, nos cuenta curiosidades sobre nuestro idioma y reflexionamos sobre el uso que hacemos de él al comunicarnos. Judith González es filóloga y asesora lingüística en la Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA).

