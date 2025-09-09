Judith González: "Hay tildes muy rebeldes, de esas que mucha razón de ser no tienen, que no deberían existir, pero que ahí están"

Qué importantes son las palabras, las expresiones que utilizamos y la forma que tenemos de decirlas. Todo influye en la conversación. Hay veces que no hacemos un buen uso de ellas o que no sabemos de dónde vienen y la relevancia que tienen. Es algo que nuestros oyentes del fin de semana han aprendido durante estos años gracias a nuestra filóloga, Judith González. Bueno, filóloga, escritora, docente, investigadora. Es la persona que nos ha enseñado a decir las cosas bien, a no cometer errores ortográficos o nos ha explicado el origen del lenguaje. Ahora, no ha querido perderse esta nueva aventura, y se ha propuesto acompañarnos cada semana para que no nos desviemos y aprendamos a cuidar esa lengua…

Cada martes a partir de las 16:30h la filóloga Judith González nos responde las dudas con respecto al español. Además, nos cuenta curiosidades sobre nuestro idioma y reflexionamos sobre el uso que hacemos de él al comunicarnos. Judith González es filóloga y asesora lingüística en la Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA).