Nuestro filósofo de cabecera y la Inteligencia Artificial

Las grandes tecnológicas están siendo objeto de demandas multimillonarias por el uso indebido de obras protegidas. La primera batalla es legal. Por ejemplo, Anthropic, que ha acordado pagar 1.500 millones de dólares para cerrar una demanda colectiva de autores que alegaban que la compañía había entrenado sus modelos con medio millón de libros pirateados.

Y algo similar sucede con Apple, a la que se acusa de entrenar sus modelos de lenguaje con bases de datos piratas.

Lo que está en juego no es menor: quién controla la creatividad y quién cobra por ella en la era digital. Por si fuera poco, se añade un segundo frente: el golpe económico que la IA de Google y otros gigantes está propinando a los medios de comunicación.