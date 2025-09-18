Celia Villalobos y Susana Díaz debaten sobre temas como el fallo de las pulseras anti maltrato o la renta de los españoles

Desde las 15h hasta las 16h todos los jueves Celia Villalobos y Susana Díaz debaten sobre los principales asuntos del día.
Las políticas llevan a examen la actualidad española e internacional, la educación, la sanidad o los derechos sociales en Los Dispares.
Hoy tratamos varios temas:
- El fallo de las pulseras anti maltrato evidencia otro gran fallo del sistema de protección.
- La renta de los españoles está congelada desde 2010. La oficina estadística de la Unión Europea atribuye una mejora de solo un 1% a los ingresos reales en España en quince años.
- Más sobre GAZA.
- Estudio ANAR- ACOSO ESCOLAR ADOLESCENTES.