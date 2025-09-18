Los dispares

Celia Villalobos y Susana Díaz debaten sobre temas como el fallo de las pulseras anti maltrato o la renta de los españoles

Todos los jueves Celia Villalobos y Susana Díaz analizan la actualidad de la jornada

ondacero.es

Madrid |

Desde las 15h hasta las 16h todos los jueves Celia Villalobos y Susana Díaz debaten sobre los principales asuntos del día.

Las políticas llevan a examen la actualidad española e internacional, la educación, la sanidad o los derechos sociales en Los Dispares.

Hoy tratamos varios temas:

  • El fallo de las pulseras anti maltrato evidencia otro gran fallo del sistema de protección.
  • La renta de los españoles está congelada desde 2010. La oficina estadística de la Unión Europea atribuye una mejora de solo un 1% a los ingresos reales en España en quince años.
  • Más sobre GAZA.
  • Estudio ANAR- ACOSO ESCOLAR ADOLESCENTES.
