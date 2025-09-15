Los dispares debaten sobre temas como el caos en el final de La Vuelta o la huelga en Barajas

Desde las 15h hasta las 16h todos los lunes Elisa Beni y Ángel Antonio Herrera debaten sobre los principales asuntos del día.
Los periodistas llevan a examen la política española e internacional, la educación, la sanidad o los derechos sociales en Los Dispares.
Hoy tocamos temas como:
- Caos en el final de La Vuelta. La política se sube a la bicicleta.
- Expulsar a Israel de las competiciones y eventos.
- Los resultados de las encuestas políticas.
- Después de la Diada, peligra Junts frente al avance del Vox independentista.
- Huelga en Barajas y cómo volar se ha convertido en una experiencia traumática.