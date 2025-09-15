SECCIÓN

Los dispares debaten sobre temas como el caos en el final de La Vuelta o la huelga en Barajas

Todos los lunes Ángel Antonio Herrera, David Mejía y Elisa Beni analizan la actualidad de la jornada

ondacero.es

Madrid |

Desde las 15h hasta las 16h todos los lunes Elisa Beni y Ángel Antonio Herrera debaten sobre los principales asuntos del día.

Los periodistas llevan a examen la política española e internacional, la educación, la sanidad o los derechos sociales en Los Dispares.

Hoy tocamos temas como:

  • Caos en el final de La Vuelta. La política se sube a la bicicleta.
  • Expulsar a Israel de las competiciones y eventos.
  • Los resultados de las encuestas políticas.
  • Después de la Diada, peligra Junts frente al avance del Vox independentista.
  • Huelga en Barajas y cómo volar se ha convertido en una experiencia traumática.
