los dispares

Daniel Ramírez, Rebeca Marín y Celia Villalobos son los dispares de viernes desde Málaga

Madrid |

Desde las 15h hasta las 16h todos los viernes Daniel Ramírez y Rebeca Marín debaten sobre los principales asuntos del día, acompañados por Celia Villalobos.

Los periodistas y la política llevan a examen la política española e internacional, la educación, la sanidad o los derechos sociales en Los Dispares.

Hoy tocamos varios temas:

  • EEUU: Una sociedad rota que se pregunta quién fue el asesino.
  • Cómo amarrar a Junts tras las palabras de Yolanda Díaz.
  • Mazón y una nueva remodelación de su gabinete.
  • Ryanair amenaza con reducir otro millón de plazas por las tasas.
  • De rezar a preparar sushi: las monjas de Granada que revolucionan la cocina conventual.
