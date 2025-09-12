Daniel Ramírez, Rebeca Marín y Celia Villalobos son los dispares de viernes desde Málaga

Desde las 15h hasta las 16h todos los viernes Daniel Ramírez y Rebeca Marín debaten sobre los principales asuntos del día, acompañados por Celia Villalobos.
Los periodistas y la política llevan a examen la política española e internacional, la educación, la sanidad o los derechos sociales en Los Dispares.
Hoy tocamos varios temas:
- EEUU: Una sociedad rota que se pregunta quién fue el asesino.
- Cómo amarrar a Junts tras las palabras de Yolanda Díaz.
- Mazón y una nueva remodelación de su gabinete.
- Ryanair amenaza con reducir otro millón de plazas por las tasas.
- De rezar a preparar sushi: las monjas de Granada que revolucionan la cocina conventual.