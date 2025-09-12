Daniel Ramírez, Rebeca Marín y Celia Villalobos son los dispares de viernes desde Málaga

Desde las 15h hasta las 16h todos los viernes Daniel Ramírez y Rebeca Marín debaten sobre los principales asuntos del día, acompañados por Celia Villalobos.

Los periodistas y la política llevan a examen la política española e internacional, la educación, la sanidad o los derechos sociales en Los Dispares.

