Sara Escudero, sobre los bares: "Que lugares tan agradables para conversar, siempre y cuando el dueño no esté como una tapia"

Sara Escudero llega a 'Por fin no es lunes' para hablarnos sobre los diferentes tipos de bares. "Que lugares tan agradables para conversar, siempre y cuando el dueño o la dueña no esté como una tapia y tenga la tele para que la escuche todo el barrio. Esto es un detalle que no arropa", comenta.

Dice que esto pasa, sobre todo, en los bares más clásicos, los de toda la vida. "Los que huelen a calamares rebozados, aunque no tengan este plato en la carta. Son estos que tienen la barra de madera oscura, con un brillo… aunque todos sabemos que no es barniz, sino una capa de solera. Más de un borracho he visto yo tapado con serrín en estos bares", cuenta.

Sara Escudero nos explica su teoría: "Cuando más decorado moderno tiene un bar, rollo bicis colgando de un techo, lámparas hechas con material reciclado o de un nuevo uso, porque yo he visto suegras colgadas del techo. Cuanta más moderna es la decoración, menos volumen de tele o de música de fondo tiene el bar porque la ponen de 'chill out' para ganar 'glamour'". Sara sostiene que Carmen Lomana no sería la misma si no hablara así.