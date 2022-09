Varela: "La serie de La Moncloa tendrá de todo menos realidad"

Nuestro sospechoso de confianza, Ignacio Varela, conoce muy bien el funcionamiento cotidiano del Palacio de la Moncloa. Se ha contratado a dos productoras para que muestren cómo funciona. O una versión guionizada en la que no habrá decorados sino el auténtico complejo de La Moncloa. Y no se mostrará como personajes a los políticos haciendo vida de gobierno, sino una versión en la que se interpreta el personaje.

Por ejemplo, la primera escena es una reunión sobre la invasión de Ucrania. Pero no será la auténtica reunión, sino una escenificación posterior con los mismos actores.

El parlamento británico no permitió la entrada de la radio hasta 1978 porque no querían convertir el parlamento en un plató. Y es que, con la entrada de las cámaras en los parlamentos, los políticos ya no hablan a los diputados, sino que se dirigen más a la población desde su posición.

Por lo tanto, esta película que se emitirá en víspera de las elecciones será como los realities, que tendrá de todo menos realidad.