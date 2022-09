Ignacio Varela: "No es exagerado hablar de una pandemia alimentaria".

Las familias habrán notado que, sólo al empezar el día, el desayuno en casa se les ha encarecido y, a lo mejor, han tenido que cambiar los cereales o los lácteos por productos de bollería industrial que son más baratos.

En el resto de comidas pasa algo similar. Y no es bueno, porque la recomendación es tener una buena alimentación con alimentos frescos y saludables, que son, casualmente, los productos que más han subido. Ahora, en nuestra cesta de la compra no echamos tanta fruta, hortalizas, leche, huevos, ... y compramos más productos precocinados como guisos ya elaborados, pizzas, etc... porque es mejor comer algo, aunque sea basura, que quedarse sin comer por no poder comprar los productos saludables.

Ignacio no cree en intervenir los precios, pero cree en un Estado activo que use bien la política fiscal. En vez de congelar precios por decretos, es mejor ayudar fiscalmente a los productos saludables desde su producción, y agravar más fiscalmente los productos perjudiciales.