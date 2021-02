¿Qué significa la radio para los que hacen Por fin no es lunes?

"Sí, tú, pudiéndote quedar en la cama un sábado con la semana que has tenido, has puesto hasta el despertador", con estas palabras comienza el mensaje que Jaime Cantizano ha querido enviar a todos los oyentes que escuchan Por Fin no es lunes cada fin de semana.

La pandemia y el teletrabajo provocan que, muchas veces, la semana se nos haga cuesta arriba y que el fin de semana sólo nos apetezca descansar. Sin embargo, tú pones el despertador y entre legaña y legaña y el olor del café aprietas el botón de la radio, donde te espera toda la información y entretenimiento contado por los mejores profesionales del medio.

Pero, ¿qué significa la radio para los profesionales que trabajan en ella?

"Mi vida está completamente ligada a la radio"

Ignacio Varela cuenta cómo la radio ha estado siempre ligada a su vida porque su padre trabajó muchos años en ella.

"El sonido transistor a mí me abriga"

Fernando Eiras confiesa que para él la radio es su fiel compañera y que "el sonido del transistor" le abriga.

"Es parte de mi vida profesional y personal"

Para Yolanda Viladecans, periodista de informativos de Onda Cero, la radio siempre ha sido parte de su trayectoria "personal y profesional" y no se imagina la vida sin ella.

"José Manuel Zapata felicita el Día Mundial de la Radio cantando"

José Manuel Zapata, tenor y autor de ‘Música para la vida’, un libro-manifiesto de amor a la música, reflexiona sobre su importancia y poder. También nos felicita el Día Mundial de la Radio con una canción.