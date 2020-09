Piel de policía: Okupas, un problema que no cesa

Carlos Quílez nos habla en 'Por fin no es lunes' de las dos caras de la ocupación en España: víctimas y delincuentes.

Según datos policiales, se ha disparado el número de ocupaciones atribuidas a las mafias que están haciendo negocio, por ejemplo, realquilando estos pisos a terceras personas. Estas ocupaciones a menudo van acompañadas de problemas de orden público y provocan la queja y el enojo de los vecinos. Esta semana se han multiplicado los incidentes en este sentido.

Por otro lado, también están subiendo aquellas ocupaciones que se consideran no estrictamente delictivas y que corresponderían familias que por la crisis no pueden pagar del alquiler y no abandonan del inmueble en el que viven.