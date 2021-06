Pablo Pombo: "Vamos a sufrir una campaña de intoxicación y propaganda que ya está guionizada en Moncloa"

Un domingo más, Pablo Pombo nos pone en alerta para lo que nos puede venir la semana que viene, cuando por fin sea lunes. Hoy advierte que será una "semana exigente para los piscis. Al menos para uno, para Sánchez que tiene ante sí un conjunción astral bastante chunga. Lo de Marruecos pinta en bastos. La crisis de gobierno ya está dibujada y atención al 13. Queridos piscis, atención al domingo 13 porque además de la manifestación contra los indultos se celebrarán primarias en el PS de Andalucía. Ojo porque el resultado no está escrito y podría haber sorpresa".

¿Qué va a ocurrir antes de la manifestación?

"Vamos a sufrir una campaña de intoxicación y propaganda que ya está guionizada en Moncloa. Primero, veremos nuevas entregas del blanqueamiento a los condenados que, por cierto, no han mostrado señal alguna de arrepentimiento. Ábalos comparó a Junqueras con Mandela el otro día, veremos más de eso y todavía menos pudor. Señor Ministro, no hay motivo para denigrar a Nelson Mandela. Segundo, veremos el habitual juego de la distracción, el traslado de la culpa. El problema no está en que Sánchez se haya llevado por delante a la justicia, sino en Colón. La foto de Colón para distraer al votante socialista. Tercero, cuando se celebre la manifestación Moncloa se encargará de ordenar a sus terminales mediáticas el mensaje de que la convocatoria ha fracasado. Vayan cuatro o cuatro millones de personas. Y cuarto, después, llegará seguramente la crisis de gobierno. El poder necesita cambiar el tema de la conversación nacional."