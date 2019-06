Los 10 tipos de pasajeros más odiados por los españoles

Hablamos con la Azafata Rebelde

Malos olores, pateadores de asientos, padres que no prestan atención a sus hijos, el invasor del espacio personal… Todos son ejemplos de personas que parecen carecer de empatía viajera. Esta semana hemos conocido gracias al informe anual 'Airplane and Hotel Etiquette' cuál es el pasajero de avión más odiado por los españoles. Y es que hay veces que resulta imposible tener un viaje agradable y tranquilo. De todo ello hablamos con 'La Azafata Rebelde' en Por fin no es lunes.