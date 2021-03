La Extra Actualidad: "0€: El infierno existe. Regalo maldita tostadora modelo tuestadedos"

Un sábado más en Por Fin no es Lunes, Fernando Eiras aparece con la "Extra Actualidad" haciendo un repaso a las noticas que se han quedado fuera de los medios de comunicación y dándole su peculiar vuelta a las que sí han aparecido.

Tampoco se olvida de pasearse por las plataformas de anuncios de segunda mano donde siempre encuentra historias humanas detrás algún anuncio como este de una tostadora:

“0 euros. El infierno existe. Regalo maldita tostadora modelo tuestadedos. Te quema las tostadas, cuando no se caen solas, y te quemas los dedos de paso. Ideal para empezar cada mañana con una mala HOST-que-flipas, y comerte a cualquiera en lugar de unas ricas tostadas. La regalo o pago para que te la lleves. Urge”.

