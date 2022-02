El repaseo: "Todos para uno y uno para uno, como mariachis por rastrojo"

El repaseo es un arte, el de mariachiarse y comisionarse por la pata abajo al fondo a la derecha. Lo cruel no quita lo cortés y aquí el que Ayuso no es traidor. O con medio segundo bastaría. A desescalar, en fila, de uno en uno y con las medidas de Darias. Sábado para asomarse al balcón en Génova, aunque podría ser también Ferraz porque cómo nos gusta esto de avisar los cumpleaños. Cuando las casualidades son. Antes de que se me duerman, un cuentito. Denota el auge del sinquehacerismo, pero oiga todos como robles. Pero habla de la del PP o la de Ucrania, ¿de los dos? Cruza y mira, ten cuidado.

¡Zona peatonal! Repaseando. ¿Hay algún detective en la sala? Aquí se quedan, que el repaseo ha estado muy bien. Para nada, otra cosa es que el clima hertziano no haya acompañado. La actualidad intenta coger aire, pero a veces querría jubilarse. Las coronas de flores ya son toda una carnavalada.