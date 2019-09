Brillantes y desconocidos

Nuestro Brillante y Desconocido no es un mago ni tampoco tiene superpoderes, pero sí tiene un don especial. Consigue que los animales caigan rendidos a sus pies y bailen al son de sus órdenes. Esos animales no son otros, que los caballos. Nació entre caballos y no tiene ni un solo recuerdo de infancia que no esté ligado a ellos. Soñó con un tipo de doma diferente a la convencional y apostó por el entrenamiento en libertad. Solo con su voz consigue imágenes únicas. Sus caballos son capaces de pintar, bailar o tocar el piano. Son auténticas estrellas. Este susurrador de caballos se llama Santi Serra