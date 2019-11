Fernando Eiras: "Brandom Armstrong no sabe en que pierna tiene tendinitis"

LA EXTRA ACTUALIDAD

Fernando Eiras nos trae toda la actualidad bajo su prisma especial. Comenta las noticias más curiosas como el cartel que encontraron en un coche: “Son las 12:05 de la noche, llevo 40 minutos buscando aparcamiento y no hay nada. Me estoy cagando vivo y no puedo aguantar más. Por favor, no llevárselo que me lo llevo mañana a las 06:30 de la mañana”. Parece que la gente tiene mucha cara.