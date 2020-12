Boris Izaguirre: "Carolina Herrera siempre ha defendido que una mujer no tiene que ser esclava de la edad y que el estilo ayuda a sobrellevarla"

Boris Izaguirre nos cuenta que "muchísimos amigos míos han mantenido el 'environments' y han respetado sus ambientes vitales", y que a él le parece "muy valiente" y "muy loable".

Izaguirre también ha querido defender a Carolina Herrera, porque, dice, han "descontextualizado" sus opiniones. "Carolina siempre ha defendido que una mujer no tiene que ser esclava de la edad ni de intentar aparentar la edad que no tiene. El estilo ayuda a sobrellevar las edades que vas cumpliendo en la vida, porque lo que no puedes es no cumplir años porque eso significa que te mueres", sostiene el colaborador.