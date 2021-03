Un atajo... acuerdalado, difeminado, interterritolerane y prioridístico

DIÁSPORA. Dispersión. Dispersión de grupos humanos que abandonan su lugar de origen. Que se escabullen, más bien. Que se van para el otro barrio, que también. La dispersión en tiempos de COVID, un alegal reencuentro entre las fechas que se restringirán y las que todavía no entran en ese calendario. El pilla-pilla PCRadial… Llámenlo la Semana de la oportunidad: de arreglarlo o de volver a fastidiarla.

¿Que qué tendría que ser esta Semana Santa? Es tan sencillo, que asusta cómo no se ha podido caer en la trampa. Solo tres palabras, bueno cuatro si adjetivamos, que en esta ocasión es la ocasión perfecta: CAMPAÑA MASIVA DE VACUNACIÓN. Pero perdónenme las disculpas, “como diría el otro” estamos aún en el pre acuerdo de un acuerdo, es decir, en la misma redundancia que precede a las decisiones complejas, y a un mes del mes en cuestión.

En guardia Varela. El resto, izad las cejas. Mientras la cuarta ola la surfean los que no surfearon la primera, la única inmunidad que resiste es la de errar. Que es como la dispersión pero sin rumbo fijo, sin motivo, sin fin determinado. Que digo que los síntomas de cortoplacismo son pospuestas de escenas para que, el que viene detrás, rezume. Y no será el COVID, no. Ese es el wuhanés errante que vaga airadamente sin tripulación. Espero que atando cabos, acabemos bien acalabrotados.

A cada atajo le sigue el camino largo: el de repensar. Escucha la reflexión de Ignacio Varela sobre ‘¿Qué habría que hacer esta Semana Santa’

LA SABIDURÍA SIEMPRE DE GUARDIA EN ‘ POR FIN NO ES LUNES’

Los Atajos de Lobo son un ejercicio de agilidad verborrosa y a la vez una reverencia a la sabiduría en la que desembocan. La ferocidad de las palabras construyen el camino más corto jamás transitado por las ondas de Onda Cero.

Los atajos se cogen cada fin de semana en ‘Por Fin No Es Lunes’, con una cesta de ingenuidad a la que se le van añadiendo tarros de ironía, sarcasmo e interrogantes. Entre aullidos rápidos y audaces, Isabel Lobo te acerca sin distracciones al pensamiento crítico y abstracto, la fórmula de los ancestros del bosque para llegar al camino largo de la reflexión.

Los sabios de guardia, Ignacio Varela y Sabino Méndez, reflexionan sobre lo sucede en el mundo, dan la posibilidad de detener el tiempo un momento y hacer algo de autoconciencia en esta época donde los ritmos circadianos están dados la vuelta.

De tralarito en tralarito, se canturrean y deletrean algunas de las incógnitas que, más tarde, despejarán el camino hacia las conclusiones. ¿Cuáles? Las más inesperadas y audaces. Y háganse con una redecilla de abuela, va bien para retener lo que suena, pero no tratar de entenderlo todo a la primera.

Escúchalo siempre que quieras en ondacero.es , no te los pierdas en directo cada sábado y domingo a partir de las 08:40 de la mañana y quédate hasta la última palabra del sabio que suele coincidir con las señales horarias.