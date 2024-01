Elena Gijón: "El Gobierno está dispuesto a entregar lo que le soliciten en caso de que les convenga para sus intereses"

El ex presidente canario y actual ministro de política territorial Ángel Víctor Torres confiesa: no hablamos de competencias de inmigración con otras comunidades, porque no nos lo han pedido.

Por lo tanto, podemos concluir que en caso de que otros territorios pidan lo mismo, también se les dará. Porque aquí todo está en venta. El Gobierno está dispuesto a entregar lo que le soliciten en caso de que les convenga para sus intereses.

Que todos tenemos muy claro que no son los intereses del país. Son los de Puigdemont.